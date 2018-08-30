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محافظ سوهاج الجديد: تكليفات الرئيس تركزت حول الاهتمام بالمواطنين وحل مشاكلهم

الخميس، 30 أغسطس 2018 06:14 م
محافظ سوهاج الجديد: تكليفات الرئيس تركزت حول الاهتمام بالمواطنين وحل مشاكلهم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له تركزت على الاهتمام بالمواطنين والتواصل معهم فى مختلف أنحاء المحافظة، للتعرف على طبيعة المشاكل التى يعانون منها، والعمل على رفع العبء عن كاهلهم، ووضع الحلول العاجلة لعلاج المشكلات.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم مع الرئيس عقب أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية.
 
وأضاف الأنصارى محافظ سوهاج الجديد فى بيان له، أن خطة العمل تتمركز حول تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى إطار خطة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030، والتنسيق الدائم مع أجهزة الدولة للارتقاء بالخدمات التى تقدم للمواطنين فى شتى المجالات.

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