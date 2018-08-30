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محافظ دمياط السابق سيكون هناك تواصل دائم ومستمر مع المحافظ الجديد

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:25 م
محافظ دمياط السابق سيكون هناك تواصل دائم ومستمر مع المحافظ الجديد اسماعيل عبد الحميد طه
دمياط عبده عبد الباري
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط السابق وحاليا كفر الشيخ أنه حاليا فى طريقه لتسلم مهام عمله الجديد متمنيا التوفيق للدكتورة منال عوض ميخائيل والذى نالت ثقة القيادة السياسية بتوليها منصب محافظ دمياط.

 

وأوضح طه فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أنه تحدث مع ميخائيل فى عددا من الملفات وأكد أنه سيكون على تواصل دائم ومستمر طبقا لتوجيهات القيادة السياسية فى أى موضوع أو مشكلة على أرض محافظة دمياط.

 

وعن نصيحته لميخائيل بشأن مدينة الأثاث باعتباره صاحب فكرته قال مشروع مدينة الأثاث مشروع دولة وهى شركة لها مجلس إدارة ويسير المشروع طبقا للخطة والبرنامج الزمنى الموضوع له.

 

 

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