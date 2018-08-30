محافظ القليوبية الجديد فى أول تصريح: الرئيس شدد على تحسين الخدمات

أكد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية الجديد، أن المحافظة تستحق رعاية واهتمام أكثر مما هى عليه الآن لأنها أحد المحافظات الثلاثة التى تمثل العاصمة والقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شددا على ضرورة تحسين الخدمات والتواصل مع الجماهير وحل المشاكل سواء مياه الشرب والصرف الصحى واستعدادات المدارس للعام الدراسى المقبل.

وأضاف "عبد الحليم" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المحافظة مليئة بالملفات الشائكة وبحاجة إلى العمل المتواصل والمبادرات والأفكار الجديدة القابلة للتطبيق على أرض الواقع وأفكار خارج الصندوق لحدوث تنمية كبيرة بالمحافظة فى اسرع وقت ممكن.

وتابع محافظ القليوبية الجديد، أن المحافظة بها العديد من مقومات النجاح كثيرة جدا ولابد من العمل على استغلال كل الطاقات لرفع المحافظة للمكانة اللائقة بها بين باقى محافظات الجمهورية.