محافظ الشرقية الجديد: أصل مكتبى السبت.. وأولوياتى راحة المواطن

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه سيضع راحة المواطن على رأس أولوياته، سيبذل قصارى جهده لتوفير الخدمات من الصرف الصحى ومياه الشرب ورفع المخلفات رفع كفاءة المنظومة الصحية، و توفير فرص عمل للشباب، تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه سيصل الديوان العام يوم السبت المقبل، لبدء مباشرة مهام عملة، وسيقوم فور وصوله بعقد عدد من الجولات للتعرف على مشكلات المحافظة واحتياجاتها على طبيعة، واستكمال المتبقى من المشروعات المفتوحة .

وأشار ممدوح غراب إلى انه سعيد جدا بتوليه منصب محافظا للشرقية، لكونه يرتبط بها منذ كان شبابه حيث التحق بكلية صيدلية جامعة الزقازيق وحصل على الفرقة الإعدادى ثم انتقل لجامعة قناة السويس، فضلا عن ارتباطه بكلية صيدلية الزقازيق وأساتذتها، وإشراف على عشرات رسائل فى السنوات الماضية.