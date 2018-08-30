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محافظ الدقهلية الجديد: مواجهة الفساد وغلاء الأسعار على رأس أولوياتى

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:17 م
محافظ الدقهلية الجديد: مواجهة الفساد وغلاء الأسعار على رأس أولوياتى المهندس كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الجديد
الدقهلية - محمد حيزة
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قال المهندس كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية الجديد، إن تكليفى بمنصب محافظ الدقهلية، مسئولية كبيرة أثمنها، وأعلم مدى وحجم المسئولية التى أنا بصدد توليها.

 

وأضاف شاروبيم فى أولى تصريحاته، لليوم السابع، زرت المنصورة مرات عديدة وناقشت فيها الكثير من رسائل الدكتوراه بجامعة المنصورة العريقة، والمليئة بالعلماء الذين تفخر وتزخر بهم مصر كلها وليس المنصورة فحسب.

 

وتابع محافظ الدقهلية الجديد، والذى من المقرر أن يصل المنصورة السبت المقبل لبدء مهامه، أنه سوف يقوم بدراسة الوضع للوقوف على نقاط القوة والضعف، والاستفادة من كافة الامكانات الموجودة، وسيكون من أهم أولوياتى المواطن البسيط، والغلاء الذى يواجهه المواطنون، وكيفية ضبط الأسعار وفتح أسواق جديدة، وأسواق متنقلة، ومنافذ تنافس الباعة الخاصين لتحقيق أفضل خدمة للمواطن بمحافظة الدقهلية.

 

وأكد المحافظ الجديد أنه يعلم كم المشكلات ببحيرة المنزلة، وضرورة تطهيرها، وتطويرها، وتنمية مصيف جمصة، وسرعة إنجاز العمل فى مدينة المنصورة الجديدة، ومن ضمن أولوياتى هو البحث ودراسة المشروعات الجديدة التى من الممكن أن يتم تنفيذها، لتفيد وتخدم المواطنين بالمحافظة بأسلوب علمى سليم ومدروس يفيد المحافظة والمواطن.


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