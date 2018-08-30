محافظ الجيزة الجديد يصل مكتبه ويجتمع مع المحافظ السابق

كتب سيد الخلفاوى

وصل منذ قليل، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الجديد، ديوان عام محافظة الجيزة لتولى مهام منصبه، عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حركة المحافظين الجديدة.

وكان فى استقبال المحافظ قيادات الديوان العام بالمحافظة ومسئولى العلاقات العامة والإعلام.

ومن المقرر، أن يعقد اللواء أحمد راشد المحافظ الجديد، اجتماع بعد قليل مع اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة السابق، بمكتب المحافظ للتحدث حول أهم المشاكل فى المحافظة والمشاريع الجارى تنفيذها.