محافظ الإسكندرية الجديد: أولوياتى الاهتمام بالمشروعات التنموية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية الجديد، على أنه سيسعى جاهدا خلال فترة توليه المسئولية على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالمحافظة، ومواجهة الأزمات المتكررة والمخاطر التى تنتج عنها، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات التنموية الكبرى والقومية التى يتم تنفيذها حاليا بالإسكندرية ومنها مشروع تطوير محور المحمودية ومشروع بشاير الخير 2 , 3.

كما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أنه يضع فى أولوياته أيضا بعض الأحياء التى تعانى من العشوائية والفقر.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوة هو ابن من أبناء الإسكندرية، خاصة وأنه خلال المنصب السابق كعميد لكلية الهندسة ونائب رئيس جامعة الإسكندرية قد ساهم فى مواجهة العديد من الازمات والمساهمة فى التخطيط للعديد من المشروعات التنموية الكبرى بالإسكندرية.