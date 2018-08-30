محافظ الأقصر الجديد: مهمتنا تنشيط السياحة.. والسابق: شكرا للمواطنين

قال محمد بدر محافظ الأقصر السابق، إنه سعيد بفترة عمله محافظاً للأقصر منذ 2015 حتى الآن، مقدماً الشكر لكافة أهالى المحافظة الذين قدموا له دعم كبير فى إنهاء عدد كبير من المشروعات الخدمية والخطوات الإيجابية لخدمة أبناء المحافظة.

وأضاف محافظ الأقصر السابق لـ"اليوم السابع"، أنه يقدم التهانى للمحافظ الجديد المستشار مصطفى محمد ألهم، متمنياً له كل التوفيق فى خدمة المدينة الآثرية رقم واحد فى مصر والعالم أجمع، والمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين بمختلف جوانب الحياة اليومية.

فيما صرح المستشار مصطفى محمد ألهم خالد محافظ الأقصر الجديد، أن مهمته التى كلفه بها الرئيس السيسى والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، هى خدمة المواطنين فى مختلف المجالات وإنهاء كافة الأزمات العالقة بالمرافق الحيوية، ثم العمل بكل جدية لرفع مستوى القطاع السياحى لضمان أكبر نجاح للموسم الشتوى الجديد.

وأضاف المستشار مصطفى ألهم لـ"اليوم السابع"، أنه سعيد بتكليفه لخدمة أهالى محافظة الأقصر العريقة، فهو إبن من أبناء الصعيد ولد بمحافظة المنيا وهو يعلم طبيعة الشعب الصعيدي، وأنهم أهل محبة وكرم متمنياً أن يكون عند حسن ظن أهالى الأقصر فى الفترة المقبلة.

وفى نفس السياق تنتظر محافظة الأقصر، من المحافظ الجديد العمل فى عدة ملفات مختلفة على طاول المحافظ منها إنهاء طريق الكباش وإنشاء الكوبرى الثالث فوق الطريق، بجانب تسيير رحلات طيران مباشرة بين الأقصر ومدن شرق آسيا، وأوروبا، لجذب مزيد من السياح، وسرعة العمل على ربط مطار المدينة برحلات طيران محلية، مع مدن أسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وإلزام شركة مصر للطيران بربط الأقصر برحلات طيران مباشرة مع المدن الأوروبية والصين ودول شرق آسيا، لحل أزمة تراجع الحركة السياحية، و تقديم الدعم الحكومى لسلطات المحافظة، لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال الصحة والصرف الصحى ومياه الشرب، المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وتحويل فرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر، إلى جامعة مستقلة، ، ومد مشروع توصيل الغاز الطبيعى لكافة مدن المحافظة، وتوفير التعويضات المقررة لسكان بعض مناطق الكرنك، الواقعة مساكنهم فى محيط طريق الكباش الفرعونى، والعمل على فتح المزارات الأثرية بالبر الغربى للأقصر ليلا أمام السياح، وتطوير الطريق إلى يربط الأقصر بمدينة مرسى علم، لتشجيع السياح على زيارة آثار الأقصر، ووضع مدينة إسنا، على برنامج زيارة الأفواج السياحية، فى رحلاتها النيلية ما بين معابد الأقصر وأسوان.