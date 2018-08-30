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مترو باريس يختبر نظاما جديدا لتلقى شكاوى السياح الذين تعرضوا للسرقة

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:10 ص
مترو باريس يختبر نظاما جديدا لتلقى شكاوى السياح الذين تعرضوا للسرقة مترو باريس
باريس /أ ش أ/
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أعلنت الهيئة المستقلة للنقل فى باريس، الأربعاء، عن قيامها باختبار نظام جديد لمدة ستة أشهر لتبسيط إجراءات تقديم الشكاوى للسياح الأجانب الذين تعرضوا للسرقة.

وقالت الهيئة -فى بيان مشترك مع نيابة ومديرية شرطة باريس- إنه يتم توفير استمارات باللغتين الفرنسية والإنجليزية لتمكين السياح من تحرير الشكاوى بمساعدة موظف قبل إرسالها مباشرة لنيابة باريس.

وأوضحت أن هذا النظام،السارى منذ 20 أغسطس والمطبق فى ست محطات فقط حتى الآن، يهدف إلى تسهيل وتسريع الخطوات التى يقوم بها الضحايا فى هذه الظروف، لا سيما مخاطبة شركات التأمين التابعين لها فى أسرع وقت.

 


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مترو باريس

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السرقة فى فرنسا




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