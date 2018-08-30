مباحث تنفيذ الأحكام تضبط مقاولا محكوم عليه بـ26 سنة حبس جزئى بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائى، حملة مكبرة على الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالمحافظة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم ثان المنتزه من ضبط المدعو "ص ر ه" 43 سنة صاحب مكتب مقاولات مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى عدد 15 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "إيصالات أمانه" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالحبس لمدة 26 سنة، وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة الدخيلة من ضبط "خ ع ج" 68 سنةعامل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه في عدد 32 حكم حبس جزئى، ومستأنف فى قضايا "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالحبس لمدة 14 سنة.

كما تم ضبط "ه ع ا" 40 سنة ربة منزل - مقيمه عزبة علام – دائرة القسم المحكوم عليها في عدد 22 حكم حبس جزئي ، ومستأنف فى قضايا " تبديد " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها غيابياً بالحبس لمدة 14 سنة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة أول المنتزه من ضبط "و ف ت" 44 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى 21 سنة حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "شيكات" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالحبس لمدة 26 سنة.

وضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة مينا البصل من "ضبط ا ع ف" 41 سنة سائق مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى عدد 32 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا " تبديد " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالحبس لمدة 19 سنة .