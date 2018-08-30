مباحث المصنفات تداهم 11 مقهى غير مرخصة

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجحت مباحث المصنفات فى استهداف مطبعة بالمرج بالقاهرة، وتم ضبط ( 6000 اسيتكر خاص بمنتج مستحضرات تجميل – 2000 علبة خاصة بمنتج لمبة موفرة للطاقة – 2000 علبة كرتونية خاصة بمنتج كريم مزيل للعرق – 5000 علبة كرتونية خاصة بمنتج كريم للبشرة – 1000 علبة كرتونية خاصة بمنتج كريم معطر نسائى – 2500 علبة كرتونية خاصة بمنتج برفان )، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية أو تصريح من وزارة الصحة بالمخالفة للقانون .

وتم استهداف ( 5 ) مطابع بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وتم استهداف (11) مقهى وكافتيريات بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية بدون ترخيص، مستخدمين أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة والغير مشفرة بدون موافقة أصحاب الحقوق بالمخالفة للقانونن وتم إستهداف ( 3 ) محلات "ألعاب إلكترونية" بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة بدون ترخيص.