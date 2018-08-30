مايا مرسى: اختيار المرأة محافظا للمرة الثانية يؤكد نجاح التجربة

كتب محمود راغب

أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بوجود 5 سيدات بمنصب نواب محافظين بحركة المحافظين الجدد، قائلة :"ارتفاع متميز فى نسبة تواجد المرأة بمنصب نائب المحافظ" .

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاستمرار فى تواجد المرأة فى منصب المحافظ وتولى سيدة لهذا المنصب للمرة الثانية يؤكد نجاح التجربة، قائلة :"نتطلع للمزيد فى المرة القادمة".

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن المرأة كسرت الحاجز الزجاجى لمنصب المحافظ للمرة الثانية، مؤكدة أن استمرار تمثيلها وتواجدها فى هذا المنصب مهم ولكن كنا نتمنى عددا أكبر، مؤكدة أن استمرار التجربة خير برهان على نجاحها.