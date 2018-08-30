"لافروف" و"وليد المعلم" يبحثان التسوية السلمية للأزمة السورية

موسكو (أ ش أ)

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرجى لافروف سيبحث اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السورى وليد المعلم، التسوية السياسية ومسألة عودة اللاجئين، وذلك خلال اجتماعهما فى موسكو.

وأضافت زاخاروفا - فى تصريح للصحفيين، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم - " تجرى اليوم مباحثات بين وزيرى الخارجية الروسى سيرجى لافروف، والسورى وليد المعلم".

واستطردت قائلة " سيتم خلال المباحثات مناقشة الجوانب السياسية لتطور الموقف فى سوريا وما حولها بالتفصيل، وسيتم تحديد خطوات منسقة محددة فى الاتجاهات ذات الصلة ".

وتعانى سوريا منذ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمى إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية، وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.