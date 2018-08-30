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لأول مرة.. "ست ستات " فى حركة المحافظين

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:35 م
لأول مرة.. "ست ستات " فى حركة المحافظين منال عوض ميخائيل محافظ دمياط
كتب ماجد تمراز
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تضمنت حركة المحافظين التى تم إعلانها اليوم، ست سيدات، حيث تم تعيين منال عوض ميخائيل نائب محافظ الجيزة سابقا محافظا لمحافظة دمياط ،  وتعيين خمس نائبات هن  حنان مجدى نور الدين ، نائبا لمحافظ الوادى الجديد، وإيمان عمر عبد العزيز نائبا لمحافظ القليوبية، ونهال بلبع نائبا لمحافظ البحيرة ، ويسرا عطية نائبا لمحافظ البحر الأحمر، ولمياء عبد القادر سعد نائبا لمحافظ الجيزة .
 
وتعد هذه هى المرة الأولى التى تضم فيها حركة محافظين، نسبة كبيرة من السيدات مقارنة بالحركات السابقة، حيث  بدأت تجربة دخول السيدات فى  المناصب القيادية بالمحليات ، بثلاث نائبات وهن جيهان عبد الرحمن وسعاد الخولى ومنال عوض ، وذلك فى حركة المحافظين التى أجريت فى حكومة المهندس إبراهيم محلب.
 
أما حركة المحافظين السابقة ، فضمت  الدكتورة نادية عبده محافظا للبحيرة، لذك تعد هذه الحركة انتصارا للسيدات، بعد أن أثبتن جدارتهن فى القيادة.
 
 
 

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وزارة التنمية المحلية

حركة المحافظين

السيدات

مصر النهارده




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