لأول مرة.. "ست ستات " فى حركة المحافظين

كتب ماجد تمراز

تضمنت حركة المحافظين التى تم إعلانها اليوم، ست سيدات، حيث تم تعيين منال عوض ميخائيل نائب محافظ الجيزة سابقا محافظا لمحافظة دمياط ، وتعيين خمس نائبات هن حنان مجدى نور الدين ، نائبا لمحافظ الوادى الجديد، وإيمان عمر عبد العزيز نائبا لمحافظ القليوبية، ونهال بلبع نائبا لمحافظ البحيرة ، ويسرا عطية نائبا لمحافظ البحر الأحمر، ولمياء عبد القادر سعد نائبا لمحافظ الجيزة .

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تضم فيها حركة محافظين، نسبة كبيرة من السيدات مقارنة بالحركات السابقة، حيث بدأت تجربة دخول السيدات فى المناصب القيادية بالمحليات ، بثلاث نائبات وهن جيهان عبد الرحمن وسعاد الخولى ومنال عوض ، وذلك فى حركة المحافظين التى أجريت فى حكومة المهندس إبراهيم محلب.

أما حركة المحافظين السابقة ، فضمت الدكتورة نادية عبده محافظا للبحيرة، لذك تعد هذه الحركة انتصارا للسيدات، بعد أن أثبتن جدارتهن فى القيادة.