لأول مرة.. اسكتلندا تكافح غياب الفتيات المتكرر عن الدراسة بـ"الفوط الصحية"

كتب : أحمد علوى

تعتزم حكومة اسكتلندا، توفير "فوط" ومنتجات صحية لجميع الطالبات بالمجان، للتغلب على مشكلة غيابهن المستمر عن الدراسة، وكذلك لمساعدة من لا يستطعن شراء تلك المستلزمات خلال الدورة الشهرية، وهو ما يؤدى إلى تغيبهن عن مقاعد الدراسة سواء فى المدارس أو الجامعات، لتصبح أول دولة تقوم بمثل هذا الإجراء.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، يقول المسئولون باسكتلندا إن الإجراء يهدف إلى مواجهة ما يسمى بـ "فقر الدورة الشهرية" بسبب عدم استطاعة بعض الطالبات توفير المال اللازم لشراء المنتجات الصحية الخاصة بهن، واضطرارهن إلى اللجوء لوسائل بدائية مثل القطن، وورق الجرائد.

ومن المقرر أن يدخل البرنامج الحكومى حيز التنفيذ فى الأول من سبتمبر المقبل، وستوفر تلك المنتجات لنحو 400 ألف طالبة فى المدارس والجامعات بتكلفة شهرية تقدر بقرابة 5.2 مليون جنيه إسترلينى.