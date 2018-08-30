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الخميس، 30 أغسطس 2018 03:36 م
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كيف قضت وزارة الصحة على أزمات الأنسولين × 8 معلومات

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:30 م
كيف قضت وزارة الصحة على أزمات الأنسولين × 8 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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تسعى وزارة الصحة إلى توفير الأدوية خاصة الحيوية منها مثل الأنسولين الذى يشكل أهمية كبرى للمرضى.
 
"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيا عن الاستراتيجية التى اتبعتها وزارة الصحة لتأمين احتياجات المرضى من الأنسولين والقضاء على نقصه مستقبلا بالأسواق.
 
1- ضخ 2.4 مليون عبوة من الأنسولين المستورد خلال شهر أغسطس الجارى.
 
2- توفير مخزون استراتيجى للبلاد من الأنسولين يكفى حتى 4 شهور.
 
3- الاستمرار فى ضح 250 ألف عبوة بالأسواق أسبوعياً وبشكل منتظم.
 
4- رفع حصة كل صيدلية إلى 25 عبوة بدلا من 10 لسد أى احتياجات للمرضى.
 
5- رفع أرصدة مديريات الصحة من الأنسولين باستهلاك يكفى شهر.
 
6- تخصيص 125 ألف عبوة أنسولين فى مخازن التموين الطبى كمخزن استراتيجى الحالات الطارئة فقط.
 
7- زيادة الإنتاج المحلى من الأنسولين تنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة بنسبة 50%.  
 
8- توفير خط ساخن رقم 25354150 على مدار الـ24 ساعة للإبلاغ عن نقص الأدوية .
 
 
 
 

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