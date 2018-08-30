كوريا الجنوبية: نزع السلاح النووى بند رئيسى فى القمة بين الكوريتين

سول (أ ش أ)

قال كيم وى-كيوم المتحدث باسم القصر الرئاسى الكورى الجنوبى، اليوم الخميس، إنه يتم بذل الجهود من أجل تحقيق نزع السلاح وستظل هذه الجهود محط تركيز الحوار بين الكوريتين، بما فى ذلك محادثات القمة بين الشطرين الشمالى والجنوبى.

وأضاف المتحدث، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، "لقد كان نزع السلاح النووى بالفعل من أهم القضايا فى المحادثات بين قادة كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وأوضح كيم قائلًا "نظرًا لكون مسألة نزع السلاح النووى أكثر المسائل أهمية فى القمة بين الكوريتين، فلن يكون هناك تغيير فى حقيقة أننا سنركز نقاشاتنا على حل تلك المسألة بغض النظر عما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور كوريا الشمالية أم لا".

وتأتى تصريحات المتحدث تزامنًا مع استعداد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، لزيارة بيونج يانج الشهر المقبل لعقد القمة الثنائية الثالثة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون.

يذكر أن مون وكيم التقيا فى 27 أبريل و26 مايو الماضيين، والتقى مون بعدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فى قمة عقدت فى سنغافورة فى 12 يونيو الماضى.