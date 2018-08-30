قنصلية أمريكا بالإسكندرية تحتفل مع خريجى برامجها الثقافية

الإسكندرية – هناء أبو العز

نظمت القنصلية الأمريكية بالإسكندرية، مساء الأربعاء، لقاءها السنوى، مع خريجى برامج التبادل الثقافى والتعليمى المختلفة، بحضورالقنصل العام نانسى كوربت والملحق الإعلامى مايك هاركر.

وتحدثت نانسى كوربت قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، عن أهمية الاجتماع السنوى لتبادل الخبرات والتجارب بين الخريجين من مختلف الثقافات والمحافظات والانتماءات، وللتأكيد على دور برامج التبادل التى تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 80 عامًا، وهو دعم خريجها بعد عودتهم، للعمل على دفعهم للأمام وتشجيعهم للتفكير خارج الصندوق وكسر الحدود والروتين، من أجل حياة وعالم أفضل.

وأشارت نانسى، فى كلمتها مساء أمس، إلى أن البرنامج يقوم سنويًا بتخريج 50 ألف شخص من مختلف دول العالم، سواء بمشاركتهم فى برنامج فولبرايت أو الزائر الدولى، أو تعليم الفتيات، أو برناج نعم، من بينهم كان هناك 565 رئيسا سابقا، و63 حصلوا على جوائز نوبل، بالإضافة إلى آلاف القادة فى مجالات مختلفة سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى، أو إدارة العمل الخاص بهم.