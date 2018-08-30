video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:13 م
"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما تميم بن حمد
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

يوما بعد يوم، تواصل "قطريليكس"، كشف الدور المشبوه الذى لعبه نظام الحمدين فى المنطقة العربية، ومدى غدر هذا النظام، وسعيه الدائم إلى نشر الفتن والتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، والسعى إلى تنفيذ مخططات ضدها.

وكشفت "قطريليكس"، أن نظام الحمدين يتأمر مع إيران ضد البحرين، وسعى على مدار 30 عاما لتنفيذ مخطط "الملالى" القديم لضم المنامة إلى الولايات الفارسية عبر تجنيد الجواسيس وتمويل محاولات قلب نظام الحكم ضد البحرين.

1
 

وأوضحت "قطريليكس"، أن الدوحة تتأمر مع طهران ضد جيرانها، متناسية كل معانى الشرف، من خلال السعى إلى تنفيذ المخطط القديم لضم المنامة إلى الولايات الفارسية، وتنفيذ الطمع الإيرانى، ورغم ذلك استطاعت البحرين إفشال 4 عمليات تجسس، مؤكدة أن هذا الغدر مستمر فى عهد تميم الذى تسلم راية التأمر من والده، من خلال توارث الخيانة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"قطريليكس": نظام الحمدين محترف فى التملص من جرائمه وإسقاطها على الآخرين

شاهد.. "قطريليكس" تفضح الانبطاح القطرى ورقص الدوحة تحت علم الملالى

"قطريليكس" تفضح خطط تميم باختراق جبال اليمن ونشر الإرهاب فى الرياض

شاهد.."قطريليكس" يكشف صرخات رجال السياحة.. وتراجع نسبة الوافدين 35,5%

قطريليكس

البحرين

ايران

قطر

اخبار عربية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة