"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

كتب محمد عبد العظيم

يوما بعد يوم، تواصل "قطريليكس"، كشف الدور المشبوه الذى لعبه نظام الحمدين فى المنطقة العربية، ومدى غدر هذا النظام، وسعيه الدائم إلى نشر الفتن والتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، والسعى إلى تنفيذ مخططات ضدها.

وكشفت "قطريليكس"، أن نظام الحمدين يتأمر مع إيران ضد البحرين، وسعى على مدار 30 عاما لتنفيذ مخطط "الملالى" القديم لضم المنامة إلى الولايات الفارسية عبر تجنيد الجواسيس وتمويل محاولات قلب نظام الحكم ضد البحرين.





وأوضحت "قطريليكس"، أن الدوحة تتأمر مع طهران ضد جيرانها، متناسية كل معانى الشرف، من خلال السعى إلى تنفيذ المخطط القديم لضم المنامة إلى الولايات الفارسية، وتنفيذ الطمع الإيرانى، ورغم ذلك استطاعت البحرين إفشال 4 عمليات تجسس، مؤكدة أن هذا الغدر مستمر فى عهد تميم الذى تسلم راية التأمر من والده، من خلال توارث الخيانة.