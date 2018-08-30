غلق 3 مصانع غير مرخصة وتحرير 1494 مخالفة مرورية فى حملة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

أسفرت الحملة عن تحرير 44 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، ومنها ضبط مصنع لتعبئة الزيوت بدائرة مركز قويسنا ملك "ع.ع.أ" مقيم بذات الناحية لمزاولة النشاط بدون ترخيص والغش التجارى، كما تم ضبط مصنعا للعصائر بدائرة مركز قويسنا ملك "ب.ع.ب" صاحب مصنع مقيم بذات الناحية لمزاولة النشاط بدون ترخيص والغش التجارى.

كما تم ضبط مصنع لتصينع الإسفنج بدائرة مركز أشمون ملك "ر.ى.ن" صاحب مصنع مقيم بذات الناحية لمزاولة النشاط بدون ترخيص والغش التجارى.

ومن جانب آخر شنت مدير ية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، لتسيير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 1494 مخالفة مرورية متنوعة.

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية أسفرت عن تنفيذ 10 إزالات فورية تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، و21 قرار تعد على منافع الرى، و15 قرار تعد على منافع الصرف، و6 قرار ات تعد على منافع نهر النيل، وقرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى 9055 مترا، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 8 قرارات وحدة محلية و3 أحكام قضائية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 42 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من 3 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 30 شقة مفروشة، و61 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط الآتى 14 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.