عمرو شعت بعد تعيينه نائبا لوزير النقل: هدفنا تقديم خدمة مميزة للمواطن

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فى اجتماعه اليوم مع قيادات الوزارة لمتابعة انتظام العمل فى كافات القطاعات أن تكليف الرئيس للدكتور عمرو شعت بتولى منصب نائب الوزير وسام على صدر كل العاملين بوزارة النقل.

وأشار وزير النقل، وفق بيان صحفى، إلى أن الوزارة حاليا تشهد تطورا كبيرا فى شتى قطاعات النقل سواء فى تحديث وتطوير السكك الحديدية وتدعيمها بـ 1300 عربة سكة حديد جديدة فى صفقة هى الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية المصرية، أو فى استكمال مشروعات خطوط مترو الأنفاق وتطوير منظومة الموانئ البحرية والبرية والنقل النهرى واستكمال المشروع القومى للطرق وصيانة الشبكة الحالية للطرق.

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو شعت، خلال الاجتماع، عن تقديره الشديد لثقة القيادة السياسية به، مشددا على أن جميع العاملين بالوزارة هدفهم هو تقديم خدمة مميزة للمواطن المصرى.

ولفت شعت إلى أن الفترة القادمة ستشهد استكمال تنفيذ خطة تطوير وتحديث قطاعات النقل المختلفة بشكل متوازٍ يحقق النقل متعدد الوسائط، بحيث يرتبط الطرق بالموانئ البحرية والنهرية وتلتقى بخطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق.