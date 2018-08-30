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الخميس، 30 أغسطس 2018 10:03 م
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عقوبات إيران المحتملة وانخفاض المخزون الأمريكى يقودان أسعار النفط للارتفاع

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:39 م
عقوبات إيران المحتملة وانخفاض المخزون الأمريكى يقودان أسعار النفط للارتفاع ترامب وروحانى ـ أرشيفية
(رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها القوية منذ الجلسة السابقة، بفعل تراجع فى مخزونات الخام الأمريكية وتعطيلات متوقعة للمعروض من إيران وفنزويلا.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت العالمى عند 77.40 دولار للبرميل مرتفعة 26 سنتا بما يعادل 0.3 %عن إغلاقها السابق.

وارتفعت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.5 %مسجلة 69.83 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت أكثر من تسعة بالمئة منذ 15 أغسطس، وبلغ اليوم أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 77.48 دولار للبرميل، وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر من سبعة بالمئة على مدى الفترة ذاتها.

وقال وليام أولوخلين المحلل لدى ريفكين للأوراق المالية فى استراليا: "أسعار النفط ارتفعت بفعل تراجع غير متوقع فى المخزون الأمريكي، تراجع للأسبوع الثانى على التوالي، إلى جانب بلوغ الطلب على البنزين مستوى قياسيا مرتفعا".

وأضاف ألفونسو إسبارازا المحلل لدى أواندا للوساطة فى العقود الآجلة: "العقوبات الوشيكة على إيران بدأت تؤثر على المعروض النفطى مما يرفع أسعار الخام".


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