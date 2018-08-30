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طقس الغد مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:59 م
طقس الغد مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار جنوبا نهارا لطيف ليلا .
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 25 .
 
 
 

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