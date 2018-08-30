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ضوء "الفجر الكاذب" يزين سماء مصر والوطن العربى تزامنا مع اقتراب الاعتدال لخريفى

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:23 م
ضوء "الفجر الكاذب" يزين سماء مصر والوطن العربى تزامنا مع اقتراب الاعتدال لخريفى الكواكب - أرشيفية
كتب محمد محسوب
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تعتبر الفترة الحالية مع اقتراب الاعتدال الخريفي 2018 في النصف الشمالي للكرة الارضية توقيت مثالي خلال السنه لرؤية ضوء البروج الذي يسمى ايضا " الفجر الكاذب " في مصر و الوطن العربى .

 

وقالت الجمعية الفلكية بجدة،إن ضوء البروج هرمي الشكل ومظهره لبني كالحليب يشاهد بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام اجهزة خاصة في الافق الشرقي قبل الفجر ويفضل ان يكون ذلك في الايام الخالية من وجود القمر بقبة السماء من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن وليس من " المنزل " نظراً لان اضواء الشوارع والمباني تطمس الاضواء الطبيعية الخافتة في السماء.

 

وأضافت أنه يرجع السبب في ان هذا الوقت يعتبر الافضل لرصد ضوء البروج نظرا لان دائرة البروج - المسار الظاهري للشمس والقمر والكواكب - تقع تقريبا بشكل مستقيم بالنسبة للأفق الشرقي قبل الفجر في الوقت الحالي.

 

وأشارت إلى أنه يمكن رؤية ضوء البروج لحوالي ساعة قبل بداية الفجر الصادق لذلك يتم البحث عنه بحوالي 80 الى 120 دقيقة قبل شروق الشمس، موضحة أنه على عكس الفجر الصادق لا يوجد لون وردي لضوء البروج ، فاللون المحمر للسماء عند الفجر وعند الغروب هو بسبب الغلاف الجوي للأرض ولكن ضوء البروج اصله خارج الغلاف الجوي لكوكبنا ،فضوء البروج في حقيقته عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الجزئيات الغبارية التي تتحرك في نفس مستوى الارض والكواكب حول الشمس.

 

 

 


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