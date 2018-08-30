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ضبط 6 مصانع غير مرخصة بحملة تموينية فى القليوبية

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:12 م
ضبط 6 مصانع غير مرخصة بحملة تموينية فى القليوبية مصنع غير مرخص -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكن ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين فى القليوبية، من ضبط 6 مصانع غير مرخصة فى شبرا الخيمة لإنتاج السكر والحلويات الملابس الجاهزة والبلاستيك والنسيج، وتم التحفظ على مستلزمات الإنتاج والتصنيع، وتحرير محاضر لأصحاب المصانع، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحملة تموينية مكبرة على مدينة شبرا الخيمة، أسفرت الحملة عن ضبط 6 مصانع غير مرخصة وبدون سجل تجارى أو تأمينات على العمال وتقوم هذه المصانع بإنتاج  السكر والحلويات والملابس الجاهزة والبلاستيك والنسيج، وتم التحفظ على هذه المصانع وتحرير محاضر لأصحابها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 قضايا غش تجارى وسلع منتهية الصلاحية فى محلات لبيع السلع وتولت النيابة التحقيق.


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