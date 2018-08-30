ضبط 5 قطع سلاح نارى ومتهمين هاربين وتنفيذ 80 حكما قضائيا فى أسيوط

كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسيني

يواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط الحملةالأمنية المكبرة التى إستهدفت ضبط العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط وتمكنت الحملة من ضبط 5 قطع سلاح نارى، ومتهمين هاربين وتنفيذ 80 حكم قضائى.

وكانت حملة مشتركة بين قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن أسيوط، وقوات الأمن المركزى، وإدارة قوات الأمن، استهدفت ناحية بنى فيز دائرة مركز شرطة صدفا،وأسفرت جهودها عن ضبط 2 بندقية آلية،2 بندقية خرطوش، طبنجة بحوزة 5 متهمين.

كما تم تنفيذ 80 حكم قضائى بإجمالى 21 محكوم عليه، ضبط 2 متهم هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية" إطلاق أعيرة نارية"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى استمرار الحملات .