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ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة فى المنوفية

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:13 م
ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية من ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، من ضبط كل من "ع.ع.ع" عامل مقيم مدينة أشمون والمسجل شقى خطر فئة أ فرض سيطرة محرزا سلاح نارى "طبنجة" أميرى عيار 9 مم طويل بالخزينة الخاصة بها 9 طلقات من ذات العيار، والمبلغ بسرقتها، والمذكور مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "شروع فى قتل" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 
كما تم ضبط "ن.م.ع" عاطل مقيم مركز أشمون والمسجل شقي خطر مخدرات وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12" محلى الصنع وطلقة من ذات العيار 55 قرصا لعقار الترامادول، هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 100 جنيه بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، و"ع.ط.ع" ميكانيكى مقيم مدينة أشمون والمسجل شقى خطر سرقات عامة وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12" محلى الصنع طلقة من ذات العيار 10 لفافات ورقية تحوى على نبات البانجو المخدر تزن 100 جرام وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، و"م.ز.م" عاطل ومقيم دائرة مركز منوف والمسجل شقى خطر سرقات عامة، بحوزته " 3 " فرش حشيش تزن 750 جراما ومبلغ مالى قدرة 310 جنيهات وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم "ح.ع.ا" عامل مقيم دائرة مركز أشمون بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 
 
 
 

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