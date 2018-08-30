ضبط 18 ألف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة بسوهاج

وجهت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة وإشراف مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار، والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 42 قضية تموينية من بينها ضبط أحمد ع.ا.ع- 38 سنة مدير مسئول ثلاجة حفظ سلع غذائية ويقيم شارع الشرقاوى دائرة مركز أخميم – لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط ”2617” عبوة قشطة مختلفة الأنواع” مانجو وفراولة وتمر مبسترة وبالعسل”، ”344” عبوة جبنة مختلفة الأنواع” جبنة بالفلفل و رومى سبريد و شيدر سبريد و جبنة بالزيتون اسطنبولى”، و”915” عبوة مش بالخلطة، و”105” عبوة مرقة، و”14” كيلو جراما جبنة بيضاء واسطنبولى، و”7” كيلو جرامات مش بالخلطة، و”7” كيلو جرامات مخلل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 256 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول سوهاج لسنة 2018.

وضبط إبراهيم م.ع.خ - 28 مدير مسئول مخزن مواد غذائية ويقيم خلف الحبشاوى دائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية لإدارته مخزن سلع غذائية بدون ترخيص، وتم ضبط” 9000” عبوة جبنة نباتى الدهن”، و”5400” عبوة مشروب كوكتيل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5192 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2018.

كمـــا تم ضبط ”5” قضايا أنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و”6” قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و”11” قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع وقضيتى غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية و”6” قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغل المخبز و”10” قضايا عدم حمل شهادة صحية.