video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 15قطعة سلاح نارى و19قضية مخدرات وتنفيذ 5494 حكم بالدقهلية

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:25 م
ضبط 15قطعة سلاح نارى و19قضية مخدرات وتنفيذ 5494 حكم بالدقهلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتبت : دينا الحسيني
إضافة تعليق

شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية، برئاسة اللواء محمد حجى مدير الأمن، واللواء أسعد الذكير، مدير تنفيذ الأحكام بالأمن العام، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث، استهدفت مدينة الدقهلية، وأسفرت عن ضبط 15قطعة سلاح نارى، و27 سلاح أبيض، و19قضية مخدرات، و9 متهمين، ومراقب هاربين، وتنفيذ 5494 حكم قضائى وضبط 40 قضية تموينية و6641 مخالفة مرورية و462 مخالفة مرافق.

شارك فى الحملة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، وقطاع الأمن المركزى، وإدارة قوات الأمن و أسفرت عن تحقيق ضبط  2 بندقية آلية ، 13 فرد محلى الصنع ، عدد 39 نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط 19 قضية اتجار فى المخدرات ، ضبط 8  متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ،ضبط مراقب هارب ،ضبط 27  قطعة سلاح أبيض ،تنفيذ 5494  حكم قضائى من بينهم 30 حكم جناية .

بالإضافة إلي ضبط 40 قضية تموينية متنوعة ، ضبط 6641  مخالفة مرورية متنوعة ، ضبط 462 ) مخالفة مرافق متنوعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، وجارى إستمرار الحملات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكافحة المخدرات تضبط 75 طربة حشيش فى حملات أمنية

مكافحة المخدرات تضبط 75 طربة حشيش فى حملات أمنية

ضبط لصوص سرقوا مجوهرات وأموال وسلاح من فيلا بالبحر الأحمر

ضبط 5 قطع سلاح نارى ومتهمين هاربين وتنفيذ 80 حكما قضائيا فى أسيوط

حمله الامن العام

امن الدقهليه

تنفيذ الاحكام

ضبط اسلحه

حوادث اليوم




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة