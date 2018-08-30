ضبط 15قطعة سلاح نارى و19قضية مخدرات وتنفيذ 5494 حكم بالدقهلية

كتبت : دينا الحسيني

شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية، برئاسة اللواء محمد حجى مدير الأمن، واللواء أسعد الذكير، مدير تنفيذ الأحكام بالأمن العام، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث، استهدفت مدينة الدقهلية، وأسفرت عن ضبط 15قطعة سلاح نارى، و27 سلاح أبيض، و19قضية مخدرات، و9 متهمين، ومراقب هاربين، وتنفيذ 5494 حكم قضائى وضبط 40 قضية تموينية و6641 مخالفة مرورية و462 مخالفة مرافق.

شارك فى الحملة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، وقطاع الأمن المركزى، وإدارة قوات الأمن و أسفرت عن تحقيق ضبط 2 بندقية آلية ، 13 فرد محلى الصنع ، عدد 39 نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط 19 قضية اتجار فى المخدرات ، ضبط 8 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ،ضبط مراقب هارب ،ضبط 27 قطعة سلاح أبيض ،تنفيذ 5494 حكم قضائى من بينهم 30 حكم جناية .

بالإضافة إلي ضبط 40 قضية تموينية متنوعة ، ضبط 6641 مخالفة مرورية متنوعة ، ضبط 462 ) مخالفة مرافق متنوعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، وجارى إستمرار الحملات.