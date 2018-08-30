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ضبط 10 قطع سلاح وتنفيذ 1266 حكمًا قضائيًا فى سوهاج

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:08 ص
ضبط 10 قطع سلاح وتنفيذ 1266 حكمًا قضائيًا فى سوهاج حملات أمنية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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وجهت مديرية أمن سوهاج برئاسة مدير الأمن حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمواد المخدرة والمتاجرين بها، وذلك بكافة الأقسام والمراكز على مستوى المديرية، فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

 

وتم ضبط 2 بندقية آلية و3 بنادق خرطوش و2 طبنجة و3 فرد صناعة محلية بإجمالى 10 قطع أسلحة و20 طلقة متنوعة، وضبط 950 جرامًا من مخدر الحشيش، و80 قرض ترامادول و15 قطعة أفيون و2 كيس بداخله الشابو المخدر.

 

وأنهت الحملة أعمالها فى مجال تنفيذ الأحكام بتنفيذ 1266 حكمًا منها 3 أحكام جنائية و556 حكم حبس جزئى و75 حكم حبس مستأنف و587 غرامات جزئية و17 غرامات مستأنفة و28 مخالفات، وتم تحصيل مبلغ 8350 جنيهًا غرامات.

 

وتم تحرير 731 مخالفة مرورية منها 139 مخالفة سحب تراخيص و184 مخافة تصالح و68 مخالفة رادار و12 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و9 مخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة و8 مخالفات حجز سيارات بدون لوحات وسيارة بدون خط سير و8 مخالفات تقاضى أجره أكثر من المقرر و302 مخالفة على نموذج 125 مرور تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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