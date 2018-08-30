ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مكافحة المخدرات بالجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بمخدر الحشيش ببولاق الدكرور، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدر قبل ترويجها على عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالى وهاتف محمول.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد ترويج عاطل المواد المخدرة على عملائه بمنطقة بولاق الدكرور.

وبإعداد عدة أكمنة تم رصد المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته 120 جراما من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر للاتجار به، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، كما أنه يستخدم الهاتف فى التواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.