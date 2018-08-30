video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 01:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش ببولاق الدكرور

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:05 ص
ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش ببولاق الدكرور مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت مكافحة المخدرات بالجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بمخدر الحشيش ببولاق الدكرور، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدر قبل ترويجها على عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالى وهاتف محمول.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد ترويج عاطل المواد المخدرة على عملائه بمنطقة بولاق الدكرور.

وبإعداد عدة أكمنة تم رصد المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته 120 جراما من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر للاتجار به، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، كما أنه يستخدم الهاتف فى التواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل بحوزته 8 طرب حشيش بقصد الاتجار بالبحيرة

تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

بولاق الدكرور

مكافحة المخدرات

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة