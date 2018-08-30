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صور وفيديو.. أهالى الإسماعيلية يطالبون المحافظ الجديد الاهتمام بالصحة والنظافة

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:19 م
صور وفيديو.. أهالى الإسماعيلية يطالبون المحافظ الجديد الاهتمام بالصحة والنظافة أحد أهالى الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح
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ينتظر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية الجديد عدد من الملفات الهامة فى المحافظة، يأتى على رأسها حسب مطالب أهالى المحافظة له، ملف الصحة، وتطوير المستشفيات، خاصة مستشفى جامعة قناة السويس، والمستشفى العام، بجانب مواجهة انتشار القمامة، وحل أزمة الصرف الصحى.

ويقول طارق ناجى أحمد طالب بكلية تربية جامعة قناة السويس، أنه يتمنى التوفيق للمحافظ الجديد، مطالبًا بأن يضع فى أولى اهتمامته ملف النظافة، وحل مشاكل الصرف الصحى فى المحافظة، بجانب استكمال المحاور المرورية.

بينما طالب شريف محمود خليل مواطن من عزبة على عيد بالإسماعيلية، المحافظ الجديد، تطوير عزبة أبو عطوبة ومنطقة البركة، وعزبة على عيد، من خلال رصف الطرق وتوصيل الصرف الصحى.

السيد متولى موظف بهيئة قناة السويس، قال إنه يتمنى أن تعود المحافظة لسابق عهدها، وأن تعود الأشجار للشوارع مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الأبراج فى المحافظة لم يبنى فيها جراش للسيارات، وتسبب هذا العمارات فى مشاكل للصرف الصحى.

وطالب صابر عبد الله موظف على المعاش بجامعة قناة السويس، وعبد الصمد عبد المنعم، وإسلام عزت، بتطوير مستشفيات المحافظة، والقضاء على ظاهرة، انتشار مياه الصرف الصحى بالشوارع، وحل مشكلة البطاقة واقتصار الوظائف فى المحافظة على أبنائها فقط، حيث فى السنوات الأخيرة، تم تعيين عدد كبير من أبناء المحافظات الأخرى فى الإسماعيلية.

أهالى الإسماعيلية يحددون مطلبهم من محافظ الإسماعيلية الجديد (1)
 
 
أهالى الإسماعيلية يحددون مطلبهم من محافظ الإسماعيلية الجديد (2)
 
أهالى الإسماعيلية يحددون مطلبهم من محافظ الإسماعيلية الجديد (3)
 
 
أهالى الإسماعيلية يحددون مطلبهم من محافظ الإسماعيلية الجديد (4)
أهالى الإسماعيلية يحددون مطلبهم من محافظ الإسماعيلية الجديد (5)
 
أهالى الإسماعيلية يحددون مطلبهم من محافظ الإسماعيلية الجديد (6)

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