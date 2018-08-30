صور.. محافظ الإسكندرية الجديد يجتمع بالسكرتير العام فور وصوله

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية الجديد اجتماع مع السكرتير العام للمحافظة والسكرتير المساعد لوضع آليات وخطط سير العمل بالإسكندرية فى أولى مهام تسلم العمل.

وقد وصل المحافظ اليوم الخميس، إلى مقر مكتبه مباشرة من قصر الاتحادية، وذلك عقب أداءه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمباشرة مهام عمله، وكان فى استقباله اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد والقيادات والعاملين بديوان عام المحافظة .

وأعرب المحافظ عن سعادته بحسن الاستقبال، مؤكدا أنه سيعمل على حل جميع مشاكل المواطن والشارع السكندرى، وعلى رأسها الاهتمام بالمواطن البسيط وضبط الأسعار بالأسواق، ومتابعة ملف القمامة لعودة الإسكندرية لمكانتها التى تستحقها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.