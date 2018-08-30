صور.. توزيع لحوم الأضاحى بالبحيرة وكفر الشيخ ضمن مشروع صكوك الأوقاف

كتب – إسماعيل رفعت

واصلت وزارة الأوقاف اليوم الخميس، توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ بواقع 5000 كيلو لكل محافظة، حيث بلغ إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى الآن 40 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الغربية – بنى سويف – الفيوم- البحيرة – كفر الشيخ )، وسيتم غدًا الجمعة توزيع 5000 كيلو لحوم بمحافظة القليوبية.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان صحفى، أنه سيتم توزيع عشرة أطنان يوم السبت المقبل بمحافظتى المنيا وأسيوط بواقع 5000 كيلو بكل منهما، وتوزيع عشرة أطنان يوم الأحد، بمحافظتى سوهاج وقنا بواقع 5000 كيلو بكل منهما، وتوزيع عشرة أطنان يوم الإثنين بمحافظتى الإسكندرية والإسماعيلية بواقع 5000 كيلو بكل منهما، كدفعة أولى لكل هذه المحافظات.

ومن جانبه، صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس، بأن حصيلة صكوك الأضاحى تجاوزت 62 مليون جنيه لأول مرة فى تاريخ الوزارة بالنسبة للمبالغ الموردة حتى تاريخ 29 أغسطس.

وتوقع وزير الأوقاف، زيادة المبلغ نظرًا لأن المبالغ الموردة ما زال بعضها قيد التحويل للحساب المجمع بالبنك المركزى، مؤكدًا أن جمع هذا المبلغ يدل على أن الشعب المصرى كريم عظيم معطاء وسيظل معدن النبل والكرم والعطاء والتكافل والتراحم إلى يوم الدين.

ووجهت الوزارة الشكر لكل من أولوها ثقتهم وتتعهد بأن تكون عند حسن ظنهم فى تنفيذ المشروع.