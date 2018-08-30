صور.. تعرف على خطة البيئة لدعم المحافظات وتحسين منظومة النظافة

كتبت آية دعبس

وضعت وزارة البيئة خطة عاجلة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالجزء الخاص بوزارة البيئة فى منظومة المخلفات الصلبة وتحسين حالة النظافة ووضعه فى صدارة أولويات الوزارة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ خلال فترة قصيرة.

وسلمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة) والذى يتم تنفيذه من خلال الوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الألمانى GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية، قامت 12 مقطورة حمولة 50م إلى محافظة كفر الشيخ، كما سيتم تسليم عدد 6 رأس شاحنة وعدد 6 جرار زراعى الأسبوع القادم ، وهو ما سيساهم فى رفع كفاءة منظومة النظافة داخل المحافظة .

ويأتي هذا ضمن العقود المبرمة بين البرنامج الوطنى والشركات العالمية لدعم منظومة إدارة المخلفات بمحافظات (الغربية – كفر الشيخ – قنا – اسيوط) للمرحلة الثانية للمكون الإستثماري للبرنامج والتى تقدر بنحو 300 مليون جنيه.

وستشهد الأسابيع المقبلة استكمال دعم باقى المحافظات التابعة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بباقى المعدات.

وفي نفس الإطار عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية سلسلة من الاجتماعات بحضور قيادات الوزارتين وممثلى الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة المحافظات والمكاتب الإستشارية التى أعدت الخطط التنفيذية والدراسات الخاصة بالمنظومة فى كل محافظة بعد تدقيقها واعتمادها من المحافظين ، وذلك لبحث الإطار العام للبرامج المخطط تنفيذها فى إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بجميع مراحلها والمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية وتمويل مصروفات التشغيل لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوراع والمدافن الصحية الجديدة، وكذا الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص فى عمليات التدوير والمعاجلة، والدعم المؤسسى لتطوير المنظومة على مستوى محافظات مصر .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن العمل مستمر على كافة المستويات سواء بالتباحث حول طرح البدائل المختلفة لإثراء المنظومة وضرورة إصدار القانون الموحد للمخلفات جبناً الى جنب مع برامج التوعية للمواطن المصرى بأهمية المشاركة المجتمعية فى إدارة المنظومة الجديدة .

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنها بدأت عقب لقاء الرئيس سلسلة جولات بالمحافظات المختلفة كان آخرها محافظة الدقهليه لمتابعة الأمر علي أرض الواقع وتحديد الاحتياجات وإمكانية الدعم، بالاضافة إلي اللقاءات المتواصلة وبحث أوجه التعاون مع الوزارات المختلفة وعلي رأسها وزارة التنمية المحلية الشريك الرئيسي في تنفيذ تعليمات السيد الرئيس، ووزارتي الاستثمار والشباب .