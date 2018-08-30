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صور.. الرئيس السيسى يزور متحف البحرين الوطنى ويشهد عرضاً فنياً

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:24 م
صور.. الرئيس السيسى يزور متحف البحرين الوطنى ويشهد عرضاً فنياً الرئيس عبد الفتاح السيسى و ملك البحرين
كتب محمد الجالى
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عدد من الفعاليات التى أقيمت فى إطار زيارته للبحرين.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم تنظيم حفل عشاء على شرف الرئيس شارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين فى مملكة البحرين.

وأجرى الرئيس زيارة إلى متحف البحرين الوطنى والذي يعد أقدم متحف في منطقة الخليج العربي ويضم مجموعة أثريّة نادرة اكتُشف في العديد من المواقع الأثريّة في البحرين تشهد على تاريخ الجزيرة، كما يعد المتحف تتويجاً للجهود التي تبذلها مملكة البحرين للحفاظ على تراث وتاريخ حضارة المملكة.

وشهد الرئيس عرضاً فنياً أقيم في مسرح البحرين الوطني، حيث أعرب عن تميز الحضارة والثقافة البحرينية، وما تتسم به من تاريخ عريق، متنمياً للشعب البحرينى دوام الرفعة والازدهار تحت قيادة  الملك حمد بن عيسى آل خليفة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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