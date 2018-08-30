صور.. الأمير هارى وزوجته ميجان يحضران مسرحية موسيقية فى لندن

لندن (رويترز)

حضر الأمير هارى وزوجته ميجان، عرضا لمسرحية هاملتون الموسيقية، الأربعاء لجمع أموال لمؤسسة خيرية معنية بالأطفال المصابين بالفيروس، المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (إتش.أي.في) فى جنوب أفريقيا.

وقال بيان صادر عن قصر كنزنجتون، مقر إقامة الأمير هارى، إن الأمير ولين مانويل ميراندا مؤلف المسرحية خططا للتحدث إلى الجمهور فى نهاية العرض.

وتتناول المسرحية، وهى عمل فنى غير تقليدى، حياة ألكسندر هاملتون أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وتمزج بين أنماط مختلفة من الموسيقى والأشعار.

والعرض، الذى قدم فى لندن بمسرح فكتوريا بالاس الذى تم تجديده، هو الأول للمسرحية خارج الولايات المتحدة بعد نجاحها فى شيكاغو وسان فرانسيسكو ولوس أنجليس بالإضافة إلى مسارح برودواى فى نيويورك.



الأمير البريطانى هارى



الأمير هارى وزوجته ميجان مع الممثلين بالمسرحية



الأمير هارى وزوجته ميجان يحضران مسرحية موسيقية



الأمير هارى وزوجته ميجان يصافحان صناع المسرحية



الأمير هارى