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الخميس، 30 أغسطس 2018 01:55 م
خالد صلاح
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صور.. استمرار عمليات إجلاء السكان اثر انهيار سد فى بورما

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:31 م
صور.. استمرار عمليات إجلاء السكان اثر انهيار سد فى بورما استمرار عمليات الاجلاء
(أ ف ب)
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يحاول رجال الانقاذ البورميون الخميس الوصول إلى آخر الناجين الذين لا يزالون عالقين فى منازلهم اثر انهيار سد بسبب الامطار الغزيرة الاربعاء.

 

ولم تسجل أى وفيات حتى الان.

 

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس فى منطقة باجو بوسط بورما ان جنودا يرتدون سترات الانقاذ البرتقالية يعملون على إجلاء السكان فى قوارب صغيرة.

 

وطالت هذه الكارثة أكثر من 63 ألف شخص، وتم استقبال 12 ألفا منهم فى ثلاثين موقعا أقامتها السلطات.

 

وانهيار قسم كبير من سد سوار شونج صباح الاربعاء ناجم بحسب السلطات عن تضرر نظام التصريف فى السد من جراء الامطار الموسمية الغزيرة.

 

وشهدت لاوس، الدولة المجاورة لبورما، الشهر الماضى هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار سد ما أسفر عن مقتل 35 شخصا على الاقل فيما لجأ آلاف الاشخاص إلى مراكز اقامة موقتة.

اجلاء كبار السن عن المناطق المتضررة
اجلاء كبار السن عن المناطق المتضررة

 

استخدام المراكب فى عمليات الانقاذ
استخدام المراكب فى عمليات الانقاذ

 

المراكب وسيلة اساسية فى عمليات الانقاذ
المراكب وسيلة اساسية فى عمليات الانقاذ

 

تضرر بالغ فى المنازل بسبب المياه
تضرر بالغ فى المنازل بسبب المياه

 

تواصل عمليات الاجلاء ليلا ونهارا
تواصل عمليات الاجلاء ليلا ونهارا

 

صعوبة سير المركبات بسبب غرق الشوارع
صعوبة سير المركبات بسبب غرق الشوارع

 

عمليات اصلاح السد متواصلة
عمليات اصلاح السد متواصلة

 

غرق جميع المركبات فى المياه
غرق جميع المركبات فى المياه

 

قوات الامن تخرج السكان العالقين فى مياه الفيضان
قوات الامن تخرج السكان العالقين فى مياه الفيضان

 

محاولة اصلاح المنازل المتضررة
محاولة اصلاح المنازل المتضررة

 


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