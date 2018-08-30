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الخميس، 30 أغسطس 2018 07:22 م
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صور.. إصابة شخص فى انهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية

الخميس، 30 أغسطس 2018 06:39 م
صور.. إصابة شخص فى انهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية انهيار جزئي بعقار
الاسكندرية جاكلين منير
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تلقى حى وسط بلاغا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ2 شارع محمود حسن فهمى بالإبراهيمية.
 
وانتقل إلى موقع العقار محمد عيد مدير المتابعة الميدانية وإدارة الأزمات، والمهندس علاء حسن مهندس المنطقة، وتبين من المعاينة سقوط جزء من دورة السطح، الأمر الذى أدى إلى إصابة عادل فتحى فى العقد السادس من العمر، وتم نقله للمستشفى الأميرى، كما تبين أن العقار يتكون من أرضى وأربعة أدوار علوية وجزء بالسطح.
 
وتم عمل إشارة إخلاء للسكان والتنبيه على الملاك والشاغلين بصلب العقار واتخاذ الاحتياطات الفنية، كما تم عمل تقرير لعرض العقار على لجنة المنشات الآيلة للسقوط والتعامل مع الأجزاء المعلقة، وجار المتابعة.
 
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