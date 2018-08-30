صور.. أولياء أمور 200 طفل يطالبون بتوفير أماكن لأبنائهم بالمدارس

أسيوط- هيثم البدرى .

تجمع أولياء أمور 200 طفل أعمارهم فوق الـ5 سنوات أمام ديوان عام محافظة أسيوط بسبب عدم وجود أماكن لأبنائهم بالمدارس الخاصة بمحافظة أسيوط بعد أن وصل التنسيق بالمدارس فى محافظة أسيوط لأطفال "كى جى وان" 5 سنوات و6 شهور وأيام وبذلك تكون فرصة هذه الأطفال قد انعدمت فى المدارس الخاصة نظرا لأنه العام القادم سيكون الطفل فى سن الإلزام 6 سنوات وهى المرحلة الابتدائية.

ومن جهته يقول عبد الرحمن حسين والد الطفل معاذ عبد الرحمن أن ابنه سيكون عمره فى أول أكتوبر 5 سنوات وشهور وتقدمت لأكثر من مدرسة من المدارس الخاصة للالتحاق بإحداها وخاصة أن أخيه الأكبر فى إحدى هذه المدارس وبالرغم من ذلك إلا أن تنسيق كل المدارس الخاصة بالمحافظة لم يقبل ابنى وهذا سيجعله العام القادم لا يمكنه الالتحاق بأى من هذه المدارس لأنه سيكون سنه أكبر من 6 سنوات وهى بداية المرحلة الابتدائية مطالبا الجهات المعنية بفتح فصول لاستيعاب هذه الأطفال، وخاصة التى تعدى عمرها الـ5 سنوات لأنه ليس لهم فرصة إلا العام الحالى .

وقال نادر والد الطفل "كارلوس" إن ابنه يبلغ عمره 5 سنوات و4 شهور ولا أجد له مدرسه حتى الآن واصفا بأن هناك تعنت بين المدارس والمحافظة وكل هذا يتسبب فى ضرر الأطفال وأولياء الأمور ونحن الخاسرون فى الأمر ولابد أن يكون هناك تدخل حقيقى لإنهاء هذه الأزمة التى تؤرق مئات الأسر الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يريدون أن يعلموا أبنائهم فى مدارس جيدة وأن يكونوا بصحبة أشقائهم الذين يدرسون بهذه المدارس.

وأضاف وائل حلمى أحد أولياء الأمور أن عدد الأطفال الذين تعدت أعمارهم الـ5 سنوات بلغ حصرهم حتى الآن 200 طفل وليس لهم فرصة فى الالتحاق بالمدارس الخاصة إلا هذا العام موضحا أنهم خاطبوا كل المسئولين عن هذا الأمر والإجابات حتى الآن غير واضحة وكل جهة تلقى على الأخرى المسئولية وبالرغم من الوعد بأن المشكلة سيتم حلها إلا أن ذلك حدث العام الماضى، وانتهت كل المحاولات بالفشل، وحل هذه المشكلة هى زيادة عدد الفصول بالمدارس وفى هذه الحالة ستكون المشكلة قد تم حلها.

وهى قال مصدر بمديرية التربية والتعليم فضل عد ذكر اسمه أن مدارس التعليم الخاص بمحافظة أسيوط مدارس محدودة ولم يتم التوسع فيها منذ سنوات وتم تنسيق القبول وفقا للسن الأعلى حسب اللائحة وحسب الأماكن الموجودة فى كل مدرسة واكتفت كل مدرسة بالأعداد المطلوبة لها وفقا لرؤيتها وأماكن الدراسة فيها ولا نملك أى شئ للأعمار التى هى أقل من سن القبول بهذه المدارس .















