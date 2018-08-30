صرف مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف بمناسبة العام الدراسى الجديد

بنى سويف أيمن لطفى

وافق مجلس جامعة بنى سويف فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على صرف 500 جنيهًا مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإدارى وجميع وحدات وكليات الجامعة، وذلك بمناسبة قدوم العام الدراسى الجديد.

وأوضح منصور حسن فى بيان له اليوم الخميس، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم و تحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء بها.