video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الشرقية تستقبل رضيع الإسماعيلية لإجراء جراحة تجميل فى الشفتين

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:21 م
صحة الشرقية تستقبل رضيع الإسماعيلية لإجراء جراحة تجميل فى الشفتين صحة الشرقية تستقبل رضيع الإسماعيلية لإجراء جراحة تجميل في الشفتان
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

استقبل الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حالة الطفل محمد محمود السيد والبالغ من العمر ٣ أشهر والمحول من محافظة الإسماعيلية لإجراء جراحات دقيقة لتجميل الوجه والشفتين وإزالة التليفات الناتجة عن إصابة شديدة بالوجه، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة .

كان فى استقبال الحالة بمركز الحروق والتجميل بمستشفى ههيا المركزى الدكتور محمد عادل عبد العزيز استشارى الحروق والتجميل بالمديرية، الدكتور إسماعيل بديوى أخصائى الحروق والتجميل، الدكتور محمد السيد رفعت مدير عناية الحروق بالمستشفى.

واطمأن وكيل الوزارة على الطفل وبناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان تم عرض الطفل على تخصص جراحة التجميل وعمل التحاليل الطبية اللازمة له والعرض على استشارى الأطفال لتجهيزه لإجراء الجراحة اللازمة فور الاطمئنان على جاهزيته للعمليات حسب نتائج الفحوصات .

 
 
 
IMG-20180830-WA0009
 
 
IMG-20180830-WA0010
 
 
IMG-20180830-WA0011

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الإسماعيلية يتحمل تكاليف علاج رضيع تعرض لجروح بفمه

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

صحة الشرقية

طفل الاسماعيليه




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة