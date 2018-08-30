صحة الشرقية تستقبل رضيع الإسماعيلية لإجراء جراحة تجميل فى الشفتين

استقبل الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حالة الطفل محمد محمود السيد والبالغ من العمر ٣ أشهر والمحول من محافظة الإسماعيلية لإجراء جراحات دقيقة لتجميل الوجه والشفتين وإزالة التليفات الناتجة عن إصابة شديدة بالوجه، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة .

كان فى استقبال الحالة بمركز الحروق والتجميل بمستشفى ههيا المركزى الدكتور محمد عادل عبد العزيز استشارى الحروق والتجميل بالمديرية، الدكتور إسماعيل بديوى أخصائى الحروق والتجميل، الدكتور محمد السيد رفعت مدير عناية الحروق بالمستشفى.

واطمأن وكيل الوزارة على الطفل وبناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان تم عرض الطفل على تخصص جراحة التجميل وعمل التحاليل الطبية اللازمة له والعرض على استشارى الأطفال لتجهيزه لإجراء الجراحة اللازمة فور الاطمئنان على جاهزيته للعمليات حسب نتائج الفحوصات .