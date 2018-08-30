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شهب "التنينات" تمطر الأرض يومى 9 و10 أكتوبر المقبل

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:30 ص
شهب "التنينات" تمطر الأرض يومى 9 و10 أكتوبر المقبل شهب - صورة أرشيفية
كتب محمد محسوب
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قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن سماء مصر ستشهد فى شهر أكتوبر المقبل، ظاهرة شهب التنين "التنينات"، حيث ستكون يومى 9 و10 أكتوبر.

 

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الظاهرة الفريدة تبلغ ذروتها مساء يوم 9 أكتوبر المقبل، موضحًا أن شهب التنين من أشهر زخات الشهب التى ترى فى نصف الكرة الشمالى.

 

وأكد الدكتور أشرف تادرس، أن أغلبها يرى فى الساعات الأولى من الليل أكثر من ساعات فجر اليوم التالى.

 

وأشار الدكتور أشرف تادرس، أن سرعة الشهب تبلغ عند دخولها الغلاف الجوى ما بين 12 إلى 72 كم فى الثانية الواحدة، ويبدأ بالظهور على ارتفاع مائة كم تقريبًا عن سطح الأرض، ويسمع للشهاب صوتًا ضعيفًا يشبه الهسيس، ويصل صوته بعد حوالى دقيقة من ظهوره، ويترك خلفه ذيلًا من الدخان يميل لونه إلى الأخضر فى الغالب بسبب ذرات الأكسجين.


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