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شركة مياة الشرب بالأقصر تعتذر للأهالى لتعطل الضخ خلال تطوير الشبكات

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:00 ص
شركة مياة الشرب بالأقصر تعتذر للأهالى لتعطل الضخ خلال تطوير الشبكات لافتة إعتذار من شركة مياة الشرب بالأقصر للأهالي
الأقصر – أحمد مرعى
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فى لفتة مختلفة بمحافظة الأقصر، قدمت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إعتذار لأهالى المنطقة المحيطة بشارع خالد بن الوليد السياحي، وذلك لتعطل ضخ المياة عدة مرات خلال أعمال تجديد خطوط المياة والمواسير القديمة بآخرى جديدة خلال فترة التطوير بالشارع.

ومن جانبه صرح اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم العمل خلال الفترة الماصية فى تغيير خطوط المياه القديمة والمتهالكة بشارع خالد بن الوليد، والتى كانت قد تعرضت للكسر بشكل متكرر خلال الأيام الماضية حيث أنها من مادة الإسبستوس والتى انتهى العمل بها بأغلب شوارع المدينة ويسهل كسرها بسبب زيادة ضعوط السيارات عليها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب لـ"اليوم السابع"،  أن محافظ الأقصر محمد بدر، تبنى دعم المشروع بشكل كامل، نظراً لأهمية هذه المنطقة كشريان رئيسى للحركة السياحية بالمدينة ولكى يتم القضاء أيضاً على المناطق الساخنة التى تعانى من ضعف فى المياه نتيجة زيادة الإستهلاك فى فصل الصيف.

وتابع اللواء محمد يحيى، أن العمل تم بمتابعة قطاع الدعم الفنى والمشروعات وقطاع التشغيل والصيانة وبدأت أعمال الحفر وفق الرسوم الهندسية والكروكية المحددة لتركيب خطى مياه قطر ٥٠٠ مم وأخر ٦٠٠ مم تخرج من محطتى الأقصر الشرقية والغربية لمنطقة صلاح الدين والنوفوتيل شمالاً وحتى كنتاكى بمنطقة الشيراتون جنوباً، ويأتى ذلك فى اطار رؤية محافظة الأقصر لتحسين الوجهة السياحية وتنمية وتطوير المرافق الخدمية بالمحافظة، وتحسين مرفق مياه الشرب والعمل على زيادة الضغوط تزامناً مع زيادة الإستهلاك بالمدينة.

 

 


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