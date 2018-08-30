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شاهد في دقيقة.. 10 معلومات عن الاتحاد الإفريقي للاتصالات وأهمية فوز مصر بعضويته

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:00 م
شاهد في دقيقة.. 10 معلومات عن الاتحاد الإفريقي للاتصالات وأهمية فوز مصر بعضويته الاتحاد الإفريقي للاتصالات
كتبت هبة السيد
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نجحت مصر في الفوز بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات في دورته من 2019-2022 عن مقاعد دول شمال إفريقيا مع كل من الجزائر وتونس.

 

ونستعرض في التقرير التالي 10 نقاط لكل ما تريد معرفته عن هذا الاتحاد وأهمية انضمام مصر لعضويته.

منظمة إقليمية رائدة في مجال الاتصالات تأسست عام 1999يهدف الاتحاد إلى تنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتيبلغ عدد الدول الأعضاء 44 دولة إضافة لـ16 عضوا منتسباتتمتع مصر بمكانة متميزة ومرموقة داخل الاتحاد حيث تُعد من الدول المؤسسةفازت مصر بعضوية المجلس خلال مؤتمر المندوبين المفوضين في نيروبي من 15 حتى 17 أغسطستتيح عضوية المجلس الفرصة لمراجعة أنشطة الاتحادشاركت مصر خلال تلك الدورة لوضع استراتيجيه الاتحاد خلال الأربع سنوات القادمةسبق لمصر المشاركة في مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد السابقة في 2006، 2010، 2014استضافت وترأست اجتماعات المجلس الإداري للاتحاد في دورته عام 2016 بالقاهرةتستضيف مصر الاجتماع التحضيري الثالث لاتحاد الاتصالات العربية من 17-21 سبتمبر المقبل

 

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الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي للاتصالات




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