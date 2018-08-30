video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة .. 5 أحكام نهائية ضد بديع بعد مؤبد "أحداث البحر الأعظم"

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:20 م
شاهد فى دقيقة .. 5 أحكام نهائية ضد بديع بعد مؤبد "أحداث البحر الأعظم" محمد بديع
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

ارتفعت الأحكام النهائية ضد محمد بديع مرشد الإخوان، عقب صدور حكم نهائى من الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسن قنديل، بقضية أحداث البحر الأعظم، لتصل الأحكام النهائية ضد مرشد الإخوان لـ5 أحكام.

قطع طريق قليوب

الزمان: 26 أكتوبر 2016

المحكمة: محكمة النقض

الحكم: أول حكم نهائى بالمؤبد ضد بديع و37 إخوانيا

 

أحداث عنف الإسماعيلية

الزمان: 15 نوفمبر 2017

المحكمة: محكمة النقض

الحكم: المؤبد لبديع و35 إخوانيا

 

أحداث عنف بنى سويف

الزمان: 28 ديسمبر 2017

المحكمة: جنايات بنى سويف برئاسة المستشار أحمد إبراهيم

الحكم: المؤبد لبديع و15 آخرين والمشدد 15 سنة لـ 77 متهما

 

عمليات رابعة

الزمان: 14 أبريل 2018

المحكمة: محكمة النقض

الحكم: المؤبد لبديع و2 آخرين والمشدد 15 سنة لـ5 متهمين

 

أحداث البحر الأعظم

الزمان: 12 أغسطس

المحكمة: جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسن قنديل

الحكم: المؤبد لبديع ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، والحسنى عنتر


إضافة تعليق

أحكام ضد محمد بديع

أحكام نهائية ضد مرشد الاخوان

احداث الارشاد

احداث البحر الاعظم

محاكمة بديع باحداث الاسماعيلية

المؤبد ضد بديع

غرفة عمليات رابعة




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة