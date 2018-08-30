شاهد فى دقيقة .. 5 أحكام نهائية ضد بديع بعد مؤبد "أحداث البحر الأعظم"

كتب إيهاب المهندس

ارتفعت الأحكام النهائية ضد محمد بديع مرشد الإخوان، عقب صدور حكم نهائى من الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسن قنديل، بقضية أحداث البحر الأعظم، لتصل الأحكام النهائية ضد مرشد الإخوان لـ5 أحكام.

قطع طريق قليوب

الزمان: 26 أكتوبر 2016

المحكمة: محكمة النقض

الحكم: أول حكم نهائى بالمؤبد ضد بديع و37 إخوانيا

أحداث عنف الإسماعيلية

الزمان: 15 نوفمبر 2017

المحكمة: محكمة النقض

الحكم: المؤبد لبديع و35 إخوانيا

أحداث عنف بنى سويف

الزمان: 28 ديسمبر 2017

المحكمة: جنايات بنى سويف برئاسة المستشار أحمد إبراهيم

الحكم: المؤبد لبديع و15 آخرين والمشدد 15 سنة لـ 77 متهما

عمليات رابعة

الزمان: 14 أبريل 2018

المحكمة: محكمة النقض

الحكم: المؤبد لبديع و2 آخرين والمشدد 15 سنة لـ5 متهمين

أحداث البحر الأعظم

الزمان: 12 أغسطس

المحكمة: جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسن قنديل

الحكم: المؤبد لبديع ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، والحسنى عنتر