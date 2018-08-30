شاهد.. اللقطات الأولى لاجتماع الرئيس السيسى بالمحافظين الجدد

كتب محسن البديوى

عرضت الفضائية المصرية الأولى، لقطات مصورة للاجتماع الأول للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمحافظين الجدد بعد حلف اليمين الدستورية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المحافظين بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب فى بداية الاجتماع عن أطيب تمنياته للمحافظين بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام مناصبهم، مؤكدًا أن مصر تنتظر الكثير من الجهد والعمل الجماعى والتفانى لمواصلة التنمية والبناء، وهو الأمر الذى يتطلب الطاقة الإيجابية والقدرة على تحقيق الإنجازات وبث الأمل فى نفوس المواطنين.