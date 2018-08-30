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سكرتير عام محافظة المنوفية: توزيع 6 آلاف كرتونة "تحيا مصر" بمركز بركة السبع

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:36 ص
سكرتير عام محافظة المنوفية: توزيع 6 آلاف كرتونة "تحيا مصر" بمركز بركة السبع الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية
كتب فريق المحافظات
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صرح الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية بأنه تم توزيع كراتين تحيا مصر أمس الأربعاء الموافق 29 من أغسطس الجارى بمدينة بركة السبع التى وفرتها القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمحافظة المنوفية .

 

حيث أكد السكرتير العام على أنه تم توزيع (2) كونتينر بمعدل 6 آلاف كرتونة مواد غذائية بسعر 40 جنيها للكرتونة الواحدة بمركز ومدينة بركة السبع لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء وإرتفاع الأسعار،  بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة .

 

 

يذكر أن الكرتونة تحتوى على ( 1 كيلو سكر – 1 كيلو أرز – 1 كيلو فول – 3 كيس مكرونة – 1 زجاجة زيت أو علبة سمنة – 1 عبوة صلصة – 4/1 كيلو شاى – 2 علبة سالمون ).

 

هذا وقد أشاد السكرتير العام بدور رجال القوات المسلحة فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار رمزية وتوزيعها على المواطنين محدودى الدخل فى القرى الأكثر إحتياجا للمساعدة فى توفير إحتياجاتهم الأساسية،  موجهاً كل الشكر لهم على ما يبذلوه من جهد فى خدمة وطنهم الغالى مصر.

 

 

و من جانب آخر أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عن إستمرار أعمال النظافة والتجميل بالمحافظة و رفع المخلفات والتراكمات من الشوارع الرئيسية والفرعية،  يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الطرق لإعادة المظهر الجمالى والحضارى لإحداث تغيير واضح وملموس يشعر به المواطن .

 

حيث أشار السكرتير العام إلى قيام الحملة برفع التراكمات والأتربة وقص الأشجار وتزينها بطريق ( مصر - إسكندرية الزراعي) وطريق قويسنا – شبين الكوم،  وتغير البلدورات ودهانها أمام معسكر قوات الأمن وساحة الطلائع،  فضلاً عن تجميل ودهان ميدان سليمان متولى بقويسنا.

 

وفى ذات السياق تم دهان أرصفة طريق قويسنا – شبين الكوم و مدخل حى شرق بمدينة شبين الكوم وتركيب بلدورات وإنترلوك جديد بجانبى أسوار المستشفى العسكرى،  مؤكداً على إستمرار أعمال التطوير والتجميل بكافة مداخل المحافظة .

 

هذا وقد وجه السكرتير العام رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات والتراكمات من الطرق والشوارع لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين للحفاظ على الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة المنوفية،  مشدداً على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة النظافة،  مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى حل مشكلة النظافة ونشر الوعى لإعادة المظهر الحضارى فى كافة شوارع وميادين المحافظة .

 

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