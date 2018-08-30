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سقوط 4 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الخميس، 30 أغسطس 2018 06:54 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الإتجار فى الإسماعيلية مخدر الحشيش -أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش والاستروكس بقصد الإتجار فى حملة أمنية.

وكان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "مصطفى.ال.م" 21 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان، بحوزته 10 أكياس من مخدر الأستروكس وزنت حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "حاتم.ع.م" 35 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز أبو صوير بحوزته 14 لفافة من مخدر البانجو وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"سامى.ع.ع" 29 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز القنطرة غرب بحوزته 18 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"محمد.إ.م" 25 عاما عاطل ومقيم الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 6 قطع من مخدر الحشيش وزنت حوالى 80 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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