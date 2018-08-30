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الخميس، 30 أغسطس 2018 03:34 م
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سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو من مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:55 م
سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو من مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور مخدر الاستروكس-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو من مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور وفرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد اتجار "محمود. أ " عاطل بالمواد المخدرة.
 
وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الاستروكس، وفرد خرطوش.
 
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، الذى أمر بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق. 
 

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